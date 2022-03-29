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СНГ 29.03.2022 09:39

Россия названа острой угрозой, а Китай - наиболее важным соперником в стратегии нацобороны США на 2022 год

США считают Россию "острой угрозой мировому порядку", а Китай - "важным стратегическим конкурентом и вызовом США", следует из пояснений Пентагона относительно новой Стратегии национальной обороны.

"Россия представляет острую угрозу мировому порядку", - отметили в ведомстве.

"Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, при этом КНР является нашим наиболее важным стратегическим конкурентом и основным вызовом", - подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что КНР обладает "военным, экономическим и технологическим потенциалом, чтобы бросить вызов международной системе".

Кроме того, согласно стратегии, США сталкивается с другими постоянными угрозами, в том числе Северной Кореей, Ираном и воинствующими экстремистскими организациями.

"Министерство обороны будет инвестировать в усиление своих сравнительных военных преимуществ, укрепление военной позиции, обеспечение устойчивой логистики и расширение сотрудничества с региональными союзниками и партнерами", - заявили в оборонном ведомстве.

Секретная версия стратегии нацобороны была передана Конгрессу США. Не содержащая секретных сведений часть стратегии будет опубликована позднее.

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