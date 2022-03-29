Газопровод из России в Китай Сила Сибири остановится на недельную профилактику

Магистральный газопровод из России в Китай "Сила Сибири" во вторник остановится на регулярную плановую профилактику до понедельника.

"С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - на прошлой неделе анонсировал "Газпром".

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2020 году по газопроводу прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 2021 год - 10,4 млрд куб. м.

С начала 2022 года произошло очередное повышение объемов поставок согласно графику наращивания - примерно до 43 млн куб. м в сутки.

В 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим рынком сбыта российского газа в дальнем зарубежье после Германии, Италии и Турции, обойдя таких крупных потребителей как Франция, Австрия и Нидерланды.