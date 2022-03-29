Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 482,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 482 млн 330 тыс. 673 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 127 тыс. 431 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 79 млн 995 тыс. 485 и 977 тыс. 7687.
Индия - 43 млн 21 тыс. 985 и 521 тыс. 70.
Бразилия - 29 млн 857 тыс. 641 и 659 тыс. 227.
Франция - 25 млн 246 тыс. 720 и 142 тыс. 855.
Великобритании - 21 млн 64 тыс. 311 и 165 тыс. 264.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 789,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 3 человека, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 63, Франции - 2 тыс. 164 Великобритании - 2 тыс. 404.
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