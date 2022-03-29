Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8675 RUR   0.0177 GBR   2.2256 TRY   0.1147

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 105.96 -7.94 Brent 112.48 -8.17

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 29.03.2022 12:46

Казахстан намерен в декабре начать производство грузовых контейнеров

Казахстан начнет производство грузовых контейнеров в декабре 2022 года, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства во вторник.

"Для перевозки экспортного объема транспортные компании "Исткомтранс", FESCO и КТЖ (Казахстанские желдороги - ИФ) рассматривают вопрос формирования достаточного контейнерного парка. Запуск серийного производства запланирован на декабрь 2022 года. Планируется производить ежегодно до 10 тыс. контейнеров", - сказал Ускенбаев.

Так, на базе заводов "Казахстан Инжиниринг", Карагандинский литейно-машиностроительный завод "Мэйкер", SMP Group (КВК) и FESCO проводится работа по налаживанию производства 20 и 40-футовых контейнеров, а также контейнеров для рулонной стали и рудных грузов.

Министр отметил, что на первоначальном этапе планируется контейнеризировать 2 млн тонн грузов.

Ускенбаев добавил, что Фонд развития промышленности запустит механизм льготного кредитования для производителей и покупателей казахстанских контейнеров.

Налаживание производства, по его словам, позволит сформировать достаточный парк контейнеров, а также повысить долю контейнеризации перевозок республики до 30%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az