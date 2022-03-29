Казахстан намерен в декабре начать производство грузовых контейнеров

Казахстан начнет производство грузовых контейнеров в декабре 2022 года, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства во вторник.

"Для перевозки экспортного объема транспортные компании "Исткомтранс", FESCO и КТЖ (Казахстанские желдороги - ИФ) рассматривают вопрос формирования достаточного контейнерного парка. Запуск серийного производства запланирован на декабрь 2022 года. Планируется производить ежегодно до 10 тыс. контейнеров", - сказал Ускенбаев.

Так, на базе заводов "Казахстан Инжиниринг", Карагандинский литейно-машиностроительный завод "Мэйкер", SMP Group (КВК) и FESCO проводится работа по налаживанию производства 20 и 40-футовых контейнеров, а также контейнеров для рулонной стали и рудных грузов.

Министр отметил, что на первоначальном этапе планируется контейнеризировать 2 млн тонн грузов.

Ускенбаев добавил, что Фонд развития промышленности запустит механизм льготного кредитования для производителей и покупателей казахстанских контейнеров.

Налаживание производства, по его словам, позволит сформировать достаточный парк контейнеров, а также повысить долю контейнеризации перевозок республики до 30%.