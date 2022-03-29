Германия сократила импорт российского угля вдвое за последние недели - глава МИД

События на Украине показали, что Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, ФРГ уже сократила импорт угля из РФ в два раза, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник.
"Это (спецоперация РФ на Украине - ИФ) показывает, что мы должны стать полностью независимыми от импорта российского ископаемого топлива", - заявила Бербок во время выступления на Берлинском диалоге по энергетической трансформации 2022.
Она отметила, что за последние недели Германия сократила импорт российского угля в два раза.
Ранее в этом месяце министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету стране удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а к осени прекратить импорт угля из РФ.
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