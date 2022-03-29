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Финансы 29.03.2022 12:32

Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $105 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $105 млн.

На аукционе 17 марта ЦБА продал банкам инвалюты на $77,8 млн.

«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $105 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБ отмечает, что относительно высокий спрос объясняется тем что в связи с праздничными днями в Азербайджане два аукциона предусмотренных графиком, не проводились.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6%

по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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