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Финансы 29.03.2022 12:36

СК Qala Heyat Sigorta удвоила в 2021г чистую прибыль

Чистая прибыль азербайджанской компании по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta" за 2021 год составила 4 млн 741 тыс. 43,99 тыс. манат, что в 2,2 раза больше показателя по итогам 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2021 год доходы компании составили 19 млн 350 тыс. 919,3 манатов. В том числе страховые премии составили 19 млн 184,392 тыс. манатов (рост по сравнению с 2020г на 20,3% - ИФ). Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2021 год составили 13 млн 205 тыс. 233,05 манатов. В том числе страховые выплаты составили 3 млн 119,408 тыс. манатов (спад на 23%), возвращенные страховые взносы – 1 млн 451,138 тыс. манатов, премии, переданные на перестрахование - 341,777 тыс. манатов, расходы на ведение дел - 8 млн 244,462 тыс. манатов. Прочие расходы пришлись на другие статьи.

Доналоговая прибыль компании за 2021 год составила 6 млн 145 тыс. 686,25 манатов, выплаты по налогу на прибыль – 1 млн 404 тыс. 642,26 манатов.

В 2021 году активы компании увеличились на 17,2% - до 45 млн 630,651 тыс. манатов, обязательства - на 67,7% - до 22 млн 211,859 тыс. манатов, капитал сократился на 8,8% - до 23 млн 418,792 тыс. манатов.

В 2021 году объем депозитов компании, размещенных в банках, вырос на 60,6% - до 9 млн 100 тыс. манат.

СК Qala Heyat лицензию на страховую деятельность получила в июле 2008 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 13 млн 41,6 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: СК, ПРИБЫЛЬ, АКТИВЫ


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