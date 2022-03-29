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СНГ 29.03.2022 13:20

Глава МИД Узбекистана уехал на лечение за рубеж

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов находился на лечении за рубежом в связи с хроническим заболеванием, сообщает во вторник пресс-службы узбекского МИД.

По ее данным, Камилов в связи с хроническим заболеванием в течение последних десяти дней проходил лечение в Центральной клинической больнице Главного медицинского управления в Ташкенте. В настоящее время он продолжает лечение за рубежом.

"По заключению врачебного консилиума, ввиду необходимости проведения более глубокого обследования здоровья Камилова, в эти дни министр продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии", - говорится в сообщении.

Камилов, 1947 года рождения. С января 2012 ода он является министром иностранных дел Узбекистана.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, БОЛЕЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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