США планируют в 2023 фингоду выделить Азербайджану более $9 млн

США в следующем финансовом году планируют выделить Азербайджану $9,14 млн в качестве финансовой поддержки.

Такой объем финансирования предусмотрен в проекте федерального бюджета США на 2023 финансовый год, опубликованный на сайте Госдепа.

В 2022 фингоду объем финансовой помощи Вашингтона для Баку также составлял $9,14 млн, в 2021 году - $8,33 млн.

В целом, за период независимости Азербайджан получил от США финансовой помощи на $984,429 млн.

Согласно документу, в рамках программы Международного военного образования и обучения (IMET) США выделят Азербайджану порядка $600 тыс.

В проекте федерального бюджета США на 2023 год предусматривается выделение Армении в качестве финансовой поддержки $22,78 млн, Грузии - $88,025 млн.

Э.Шафиев