США планируют в 2023 фингоду выделить Азербайджану более $9 млн

США в следующем финансовом году планируют выделить Азербайджану $9,14 млн в качестве финансовой поддержки.
Такой объем финансирования предусмотрен в проекте федерального бюджета США на 2023 финансовый год, опубликованный на сайте Госдепа.
В 2022 фингоду объем финансовой помощи Вашингтона для Баку также составлял $9,14 млн, в 2021 году - $8,33 млн.
В целом, за период независимости Азербайджан получил от США финансовой помощи на $984,429 млн.
Согласно документу, в рамках программы Международного военного образования и обучения (IMET) США выделят Азербайджану порядка $600 тыс.
В проекте федерального бюджета США на 2023 год предусматривается выделение Армении в качестве финансовой поддержки $22,78 млн, Грузии - $88,025 млн.
Э.Шафиев
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