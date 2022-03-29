В случае поставок Украине боевых самолётов и систем ПВО из стран НАТО реакция РФ будет адекватной - Шойгу

Россия адекватно прореагирует в случае реализации планов ряда стран НАТО поставить на Украину боевые самолёты и системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

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