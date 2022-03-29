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СНГ 29.03.2022 13:14

Шойгу назвал «освобождение Донбасса» главной целью военной операции в Украине в настоящее время

В целом основные задачи специальной военной операция на Украине выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооружённых сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.

По его оценке, "Вооружённым силам Украины (ВСУ) нанесён существенный урон".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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