Азербайджан остается партнером РФ и надо контролировать эмоции в вопросе Карабаха - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления депутата Госдумы Михаила Делягина об ударах РФ по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не имеют общего с позицией государства, призвал к сдержанности.
"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на просьбу прокомментировать заявления депутата.
"Безусловно, мы призывали бы контролировать эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. А Азербайджан относится к категории государств-партнеров", - добавил он.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что сдержанность в эмоциях необходима в условиях, когда Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе и выполнению странами своих обязательств.
Ранее в СМИ появились высказывания депутата Делягина на фоне обострения ситуации в Карабахе. Депутат, как сообщается, упомянул о возможности ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана.
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