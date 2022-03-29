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Внешняя политика 29.03.2022 13:54

Посол Азербайджана в Берне обсудил вовлечение Швейцарии в развитие Южного Кавказа

Посол Азербайджана в Берне Фуад Искендеров встретился с главой швейцарской делегации ПАСЕ Дамьеном Коттье.

«Провели конструктивную встречу с главой швейцарской делегации в ПАСЕ г-ном Дамьеном Коттье. Обменялись мнениями о мире, путях его достижения, новых возможностях для развития всего Южного Кавказа, а также обсудили перспективы более активного вовлечения швейцарской экономики в эти процессы», - написал Искендеров в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев

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Тэги: ПОСОЛ, ШВЕЙЦАРИЯ, УЧАСТИЕ


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