Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8675 RUR   0.0177 GBR   2.2256 TRY   0.1147

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 105.96 -7.94 Brent 112.48 -8.17

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 29.03.2022 14:07

Emirates продолжит полеты в Россию

Авиакомпания Emirates будет продолжать осуществлять полеты в Россию, заявил президент компании Тим Кларк.

"Пока государство, наш владелец, требует от нас летать туда, мы будем продолжать это делать", - приводят западные СМИ слова Кларка.

Он отметил, что есть много причин, из-за которых авиакомпания совершает рейсы в Россию и обратно.

"Мы перевозим гуманитарные грузы в наших багажных отсеках. На нашем борту летают представители неправительственных организаций, которые совершают поездки в Россию и из нее. У нас есть дипломатическое сообщество, въезжающее на территорию Россию и из нее", - сказал Кларк.

"Таким образом, все, что мы делаем, это помогаем, облегчаем (процесс поездок - ИФ), не занимая какую-либо политическую позицию", - отметил президент Emirates.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, АВИАКОМПАНИЯ, РОССИЯ, ПОЛЕТЫ


Похожие новости


Emirates и Airbus подписали соглашение о поставке до 36 самолетов A380

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az