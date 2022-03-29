Emirates продолжит полеты в Россию

Авиакомпания Emirates будет продолжать осуществлять полеты в Россию, заявил президент компании Тим Кларк.
"Пока государство, наш владелец, требует от нас летать туда, мы будем продолжать это делать", - приводят западные СМИ слова Кларка.
Он отметил, что есть много причин, из-за которых авиакомпания совершает рейсы в Россию и обратно.
"Мы перевозим гуманитарные грузы в наших багажных отсеках. На нашем борту летают представители неправительственных организаций, которые совершают поездки в Россию и из нее. У нас есть дипломатическое сообщество, въезжающее на территорию Россию и из нее", - сказал Кларк.
"Таким образом, все, что мы делаем, это помогаем, облегчаем (процесс поездок - ИФ), не занимая какую-либо политическую позицию", - отметил президент Emirates.
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