В Кремле надеются, что судьба российско-украинских переговоров определится «сегодня-завтра»

Во вторник-среду будет ясно, дают ли переговоры между РФ и Украиной в Турции что-то "обещающее", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, я пресс-секретарь (Владимира) Путина и комментирую я Путина. Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет", - сказал Песков журналистам во вторник.
"В остальном специальная военная операция - а денацификация является одной из целей этой операции - она продолжается", - добавил Песков.
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