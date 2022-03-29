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СНГ 29.03.2022 14:10

В Кремле надеются, что судьба российско-украинских переговоров определится «сегодня-завтра»

Во вторник-среду будет ясно, дают ли переговоры между РФ и Украиной в Турции что-то "обещающее", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, я пресс-секретарь (Владимира) Путина и комментирую я Путина. Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет", - сказал Песков журналистам во вторник.

"В остальном специальная военная операция - а денацификация является одной из целей этой операции - она продолжается", - добавил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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