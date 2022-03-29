Елизавета II впервые появилась на публике спустя пять месяцев после выздоровления от COVID-19

Британская королева Елизавета II впервые появилась на публике во вторник спустя пять месяцев после выздоровления от COVID-19, она прибыла на поминальную службу в память ее супруга принца Филиппа, скончавшегося в прошлом году.

Служба проходит в Вестминстерском аббатстве, королева прибыла туда в сопровождении своего сына принца Эндрю. Также на службу прибыли принц Уильям, его супруга Кейт, герцогиня Кембриджская, и их дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Кроме того, в аббатство на службу прибыли принц Чарльз, отец принца Уильяма, и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская. Принца Гарри, второго сына принца Чарльза, и его семьи, на службе не будет.

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего сотого дня рождения.