Американская Ball закрывает бизнес в РФ, планирует его продажу

Американская Ball Corporation, крупный производитель алюминиевой упаковки, заявила о закрытии принадлежащих ей трех заводов в России.
Компания будет добиваться продажи своего российского бизнеса новому владельцу, говорится в заявлении компании.
Ранее Ball объявила о прекращении инвестиций в России на фоне конфликта РФ с Украиной.
Российский бизнес Ball в 2021 году обеспечил около 4% общей выручки компании (составила $13,8 млрд) и 8% от операционной прибыли. Заводы в РФ произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 миллиардов банок).
В России Ball представлена тремя заводами, расположенными в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область).
В 2021 году компания объявила о планах строительства четвертого завода в Ульяновске. Это решение было принято в связи "с растущим интересом потребителей к экологичной продукции и ростом числа новых брендов и категорий напитков, отдающих предпочтение банкам", поясняло Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация).
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