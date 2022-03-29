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ТЭК 29.03.2022 17:03

ЕК: предложения саммита ЕС по отказу от нефти и газа из РФ - это лишь часть решений, процесс будет интенсифицирован

Обсуждавшиеся на саммите ЕС 24-25 марта предложения по энергетической безопасности - это пока только часть решений по избавлению Евросоюза от зависимости от российских энергоносителей, в ближайшее время процесс будет интенсифицирован, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Это был еще один шаг в направлении сокращения и устранения нашей зависимости от российского газа. Это шаг", - объяснил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос о пропорциях различных источников газа ЕС по отношению к российскому газу.

"Мы никогда не говорили, что с этим планом и с соглашением с Соединенными Штатами мы заменим весь российский газ. Было ясно сказано, что речь идет о покрытии значительной части, но не всего российского газа", - продолжил Мамер.

По его словам, продолжаются дискуссии с другими партнерами, которые помогут Евросоюзу. "Но вы должны знать, что наша стратегия осуществляется и за счет других элементов. Прежде всего, энергетическая эффективность. Мы делаем всё, что мы можем, чтобы сократить общий объём энергии, в котором мы нуждаемся, и это скажется на потребностях импортируемого из России газа. И есть также альтернативные источники энергии", - отметил представитель ЕК.

Он пояснил, что предложения последнего саммита являются "блоком в более глобальной стратегии, которую мы реализуем и которую продолжим реализовывать с еще большей интенсивностью в ближайшее время".

На вопрос о состоянии транзита российского газа через Украину другой официальный представитель ЕК, курирующий энергетику, Тим Макфи ответил, что он не нарушен.

"Транзит газа через Украину до Европейского союза продолжается", - сказал Макфи.

Саммит ЕС в Брюсселе 24-25 марта принял заключительный документ, раздел которого, посвященный энергетике, продолжает намеченную в Версальской декларации (11 марта) линию на скорейшее избавление от зависимости от российских газа, нефти и угля.

Заключения Европейского совета основываются на предложениях Европейской комиссии и сложной, растянувшейся на многие часы дискуссии лидеров стран ЕС в Брюсселе. Документ отражает основные идеи, не предлагая конкретных решений, которые поручено ЕК спроектировать к концу мая.

"Европейский совет ожидает всеобъемлющего и амбициозного плана, разработанного в тесной координации с государствами-членами, который комиссия представит по данному вопросу к концу мая 2022 года", - говорится в документе, опубликованном 25 мая.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ОТКАЗ


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