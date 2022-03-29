ЕК: предложения саммита ЕС по отказу от нефти и газа из РФ - это лишь часть решений, процесс будет интенсифицирован

Обсуждавшиеся на саммите ЕС 24-25 марта предложения по энергетической безопасности - это пока только часть решений по избавлению Евросоюза от зависимости от российских энергоносителей, в ближайшее время процесс будет интенсифицирован, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Это был еще один шаг в направлении сокращения и устранения нашей зависимости от российского газа. Это шаг", - объяснил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос о пропорциях различных источников газа ЕС по отношению к российскому газу.
"Мы никогда не говорили, что с этим планом и с соглашением с Соединенными Штатами мы заменим весь российский газ. Было ясно сказано, что речь идет о покрытии значительной части, но не всего российского газа", - продолжил Мамер.
По его словам, продолжаются дискуссии с другими партнерами, которые помогут Евросоюзу. "Но вы должны знать, что наша стратегия осуществляется и за счет других элементов. Прежде всего, энергетическая эффективность. Мы делаем всё, что мы можем, чтобы сократить общий объём энергии, в котором мы нуждаемся, и это скажется на потребностях импортируемого из России газа. И есть также альтернативные источники энергии", - отметил представитель ЕК.
Он пояснил, что предложения последнего саммита являются "блоком в более глобальной стратегии, которую мы реализуем и которую продолжим реализовывать с еще большей интенсивностью в ближайшее время".
На вопрос о состоянии транзита российского газа через Украину другой официальный представитель ЕК, курирующий энергетику, Тим Макфи ответил, что он не нарушен.
"Транзит газа через Украину до Европейского союза продолжается", - сказал Макфи.
Саммит ЕС в Брюсселе 24-25 марта принял заключительный документ, раздел которого, посвященный энергетике, продолжает намеченную в Версальской декларации (11 марта) линию на скорейшее избавление от зависимости от российских газа, нефти и угля.
Заключения Европейского совета основываются на предложениях Европейской комиссии и сложной, растянувшейся на многие часы дискуссии лидеров стран ЕС в Брюсселе. Документ отражает основные идеи, не предлагая конкретных решений, которые поручено ЕК спроектировать к концу мая.
"Европейский совет ожидает всеобъемлющего и амбициозного плана, разработанного в тесной координации с государствами-членами, который комиссия представит по данному вопросу к концу мая 2022 года", - говорится в документе, опубликованном 25 мая.
Баку намерен подписать мирное соглашение с Ереваном, если Армения готова к серьезным шагам - МИД Азербайджана
Баку ожидает от Еревана ответа на предложения по нормализации отношений - спикер парламента Азербайджана
В Азербайджане по актам о помиловании на свободу вышли 6 тыс. человек
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Президент Алиев ознакомился с условиями в новых пенитенциарных учреждениях Баку
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Более 7 тыс. финансовых специалистов переехали из Лондона в ЕС из-за Brexit
Замглавы Минобороны Великобритании обсудил в Тбилиси ситуацию на Украине и вызовы безопасности региону Восточной Европы
Патрушев не исключил, что Запад планирует провокации с оружием массового уничтожения
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика открыл 30-й центр обслуживания в городе Хырдалан.
Микрокредит без комиссии в Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров