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СНГ 29.03.2022 17:20

Патрушев не исключил, что Запад планирует провокации с оружием массового уничтожения

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев допустил вероятность подготовки западными странами провокации с использованием оружия массового поражения.

"Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Так он ответил на вопрос о якобы готовящихся Россией провокациях с использованием оружия массового уничтожения, обсуждавшихся на внеочередном саммите НАТО.

"Российская Федерация, твердо следуя концепции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, уничтожила все запасы этого оружия, что засвидетельствовали, в том числе и американские специалисты", - сказал Патрушев.

По его словам, при этом США до сих пор не ликвидировали свои запасы химоружия, "используя всевозможные отговорки для затягивания данного процесса".

"Вопреки конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где по имеющимся документальным подтверждениям проводится активная военно-биологическая деятельность", - заявил секретарь СБ РФ.

"Очевидно, что создание Вашингтоном биологического оружия и его нежелание уничтожать отравляющие вещества преследуют вполне определенные цели. Поэтому "Большой семерке" в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористами и неонацистам", - сказал он.

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