Более 7 тыс. финансовых специалистов переехали из Лондона в ЕС из-за Brexit

Более 7 тыс. сотрудников финансового сектора переехали из Лондона в города Европейского союза в связи с выходом Великобритании из ЕС, подсчитали эксперты EY.
При этом показатель на 400 человек меньше, чем прогнозировалось в декабре.
Общее количество тех, кто уехал из Лондона, существенно не дотягивает до ожидавшихся 12,5 тыс. - такое число прогнозировалось компаниями в 2016 году, когда британцы проголосовали в пользу Brexit, отмечает EY.
При этом эксперты отмечают, что процесс оттока кадров из британской столицы может продолжиться. В том числе это может быть связано с проверками со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который выясняет, достаточно ли банки, которые переместили офисы из Лондона в ЕС, нанимают персонал, чтобы иметь лицензию.
Банк Англии пытается избежать ситуации, при которой в банках в Лондоне останется слишком мало менеджерских позиций.
"Отток персонала и операций на финансовые рынки Европы продолжится на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, обстановки после пандемии и регуляторных требований", - сказал эксперт EY Омар Али, слова которого приводит The Guardian.
Наиболее популярным городом для релокации персонала и открытия новых офисов является Дублин, за ним следуют Люксембург, Франкфурт и Париж.
Объем активов, перенесенных из Лондона в ЕС, составляет около 1,3 трлн фунтов стерлингов, отмечает EY.
Представители банков отмечают, что в более долгосрочной перспективе коммерческий смысл наличия крупных центров в Лондоне из ЕС может исчезнуть.
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