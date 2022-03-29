Минфин предложил выкуп евробондов Россия-2022 в рублях по курсу на 31 марта

Минфин РФ предложил выкуп евробондов Россия-2022 в рублях по курсу на 31 марта, сообщило министерство.

"Минфин России информирует о проведении выкупа облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска "Россия-2022" с погашением 4 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцы выкупаемых еврооблигаций в период с 16:00 29 марта по 17:00 30 марта направляют НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) поручения на перевод евробондов на казначейский счет Минфина России в НРД. Направление указанного поручения подтверждает согласие владельца долговых бумаг на предъявление их к выкупу Минфином России и является акцептом данной публичной оферты, говорится в сообщении.

Оплата стоимости выкупаемых еврооблигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 года в валюте РФ по официальному курсу Банка России на указанную дату, отмечается в сообщении.

Выпуск евробондов Россия-2022 был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объем в обращении составляет $2 млрд. Дата планового погашения и выплаты накопленного купона - 4 апреля.

Минфин отдельно не поясняет, почему решил провести выкуп этого выпуска за несколько дней до даты погашения в рублях.

Ряд крупных российских финансовых групп в последние недели оказались мишенью санкций, в том числе максимально жестких, предусматривающих отключение от SWIFT и полную блокировку активов. Минфин не публикует структуру держателей отдельных выпусков суверенных евробондов и разбивку между зарубежными и российскими инвесторами, поэтому открытые данные не позволяют судить, связана ли рублевая оферта за несколько дней до погашения выпуска с этими обстоятельствами.