Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ не намерены вмешивать политику в решения ОПЕК+

ОПЕК+ на ближайшей встрече 31 марта намерена "оставить политику за дверью", заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC.
В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении РФ.
Само существование ОПЕК+ зависит от разделения ее миссии по стабилизации цен на нефть и геополитических факторов, заявил саудовский министр.
Саудовская Аравия и ОАЭ поддержали резолюцию генассамблеи ООН, осуждающую действия России на территории Украины, однако принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что у его страны есть и другие форумы для высказывания своего отношения к ситуации, которое совпадает с мнением мирового сообщества.
"Когда речь идет об ОПЕК+, я знаю, как нам удавалось отделять наши политические разногласия от того, что идет на благо всем нам, - сказал принц. - Культура ОПЕК+ такова, что, когда мы заходим в переговорную комнату, каждый оставляет политику за дверью".
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи во вторник отметил, что ОПЕК+ продолжала работать в моменты, когда страны, входящие в нее, находились в состоянии войны, и при этом не принимала чьей-либо стороны. "Наша цель - успокоить рынок, попытаться обеспечить максимально возможное предложение нефти, и, если мы просим кого-то выйти, то мы способствуем подъему цен", - сказал он.
Отдельные страны могут в одностороннем порядке отказаться от покупки российской нефти, однако вытеснение членов ОПЕК+ идет вразрез с этикой группы, заявил Сухейль аль-Мазруи.
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