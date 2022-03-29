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Дальнее зарубежье 29.03.2022 17:47

Замглавы Минобороны Великобритании обсудил в Тбилиси ситуацию на Украине и вызовы безопасности региону Восточной Европы

Конфликт на Украине и возникшие из-за этого угрозы безопасности в регионе Восточной Европы обсудил в Тбилиси замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Он встретился во вторник с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой грузинского оборонного ведомства Джуаншером Бурчуладзе.

"На встрече было уделено внимание происходящим в Украине боевым действиям и возникшим из-за этого вызовам безопасности в регионе Восточной Европы", - сообщает пресс-служба главы правительства Грузии.

Также стороны подчеркнули необходимость максимальных усилий со стороны международного сообщества для скорейшего прекращения боевых действий на Украине, говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, обсуждалось текущее партнерство между двумя странами в сфере обороны, а также вопросы, касающиеся безопасности Черного моря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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