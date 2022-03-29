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29.03.2022 16:31

Микрокредит без комиссии в Yelo Bank!

До окончания кампании Yelo Bank-а специально для владельцев микробизнеса осталось всего 3 дня, спешите воспользоваться! В рамках кампании предлагаются микрокредиты с комиссией 0% вне зависимости от суммы. Также в Yelo Bank есть возможность перечислять кредиты микробизнеса прямо на карту. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно всего лишь один раз подойти в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не нужно будет приходить в банк за очередной суммой кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.

Каковы преимущества микробизнес карты, предоставляемой банком?

• Возможность получения кредита до 100 000 манатов

• Льготный период до 12 месяцев

• Гибкая документация

• Возможность выбрать тарифный план с учетом вашего бизнеса

Но и это еще не всё: при подаче заявки на кредит не требуется ни условного залога, ни осмотра дома. Никаких дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Также возможно получение бизнес-кредитов всего от 5% годовых за счет средств фонда (ААКР, ФРП). Максимальная сумма этих кредитов составляет 10 миллионов манатов.

Kампания действительна до 31 марта 2022 г.

Подробно: https://bit.ly/yltrgf


Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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