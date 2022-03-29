Микрокредит без комиссии в Yelo Bank!

До окончания кампании Yelo Bank-а специально для владельцев микробизнеса осталось всего 3 дня, спешите воспользоваться! В рамках кампании предлагаются микрокредиты с комиссией 0% вне зависимости от суммы. Также в Yelo Bank есть возможность перечислять кредиты микробизнеса прямо на карту. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно всего лишь один раз подойти в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не нужно будет приходить в банк за очередной суммой кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.
Каковы преимущества микробизнес карты, предоставляемой банком?
• Возможность получения кредита до 100 000 манатов
• Льготный период до 12 месяцев
• Гибкая документация
• Возможность выбрать тарифный план с учетом вашего бизнеса
Но и это еще не всё: при подаче заявки на кредит не требуется ни условного залога, ни осмотра дома. Никаких дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.
Также возможно получение бизнес-кредитов всего от 5% годовых за счет средств фонда (ААКР, ФРП). Максимальная сумма этих кредитов составляет 10 миллионов манатов.
Kампания действительна до 31 марта 2022 г.
Подробно: https://bit.ly/yltrgf
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Yelo Bank - Яркий банкинг!
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