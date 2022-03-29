Банк Республика открыл 30-й центр обслуживания в городе Хырдалан.

Банк Республика, отмечающий в этом году свое 30-летие, открыл 30-й центр обслуживания в городе Хырдалан.
Присутствовавшее на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующее открытие нового филиала. В филиале, отличающемся просторным и современным интерьером, были учтены все аспекты для удобства клиентов.
Руководство Банка Республика отметило, что основной целью открытия нового филиала является удовлетворение финансовых потребностей растущей клиентской базы на высоком уровне в соответствии с современными требованиями, а также оказание всесторонней поддержки реальному сектору страны.
Новый филиал будет функционировать по адресу: город Хырдалан, улица Мехти Гусейнзаде, 1
Банк Республика, ежегодно расширяя сеть обслуживания, в настоящее время насчитывает 27 филиалов и 3 отделения, охватывающих все регионы страны.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.
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