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Здравоохранение 29.03.2022 16:43

В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 814, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 687 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 819 человек (+ 31 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 308 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 481 тест на коронавирус против 2 тыс. 285 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 692 тыс. 62 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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