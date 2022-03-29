В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 814, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 687 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 819 человек (+ 31 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 308 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 481 тест на коронавирус против 2 тыс. 285 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 692 тыс. 62 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде