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СНГ 29.03.2022 16:45

J&J приостанавливает поставки средств для персонального ухода в РФ

Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, принял решение приостановить поставки в РФ товаров для персонального ухода.

Ранее в марте J&J приняла решение приостановить инвестиции, рекламу и клинические исследования в РФ. Теперь "в связи с увеличением масштаба гуманитарного кризиса" компания предпринимает дополнительные меры.

В частности, она увеличит пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам до $10 млн с $5 млн.

Компания продолжает оказывать поддержку, включая обеспечение занятости, транспортом, жильем и финансовую помощь, своим сотрудникам и их семьям на Украине. "Мы надеемся на скорое урегулирование и продолжим следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

J&J производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья человека. В сегменте потребительских товаров портфель брендов компании включает марки Clean & Clear, Johnson`s, o.b., Carefree, Neutrogena и др.

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