Глава МИД Турции сообщил о сближении позиций РФ и Украины, ожидает обсуждения более сложных тем главами МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что на переговорах делегаций России и Украины удалось достичь сближения позиций по некоторым вопросам, более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ И Украины.

"На украинско-российских переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций", - сказал Чавушоглу, слова которого цитируют турецкие СМИ.

"Более сложные темы повестки переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ", - считает он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершили переговоры представителей России и Украины.