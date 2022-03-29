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Регион 29.03.2022 16:55

Глава МИД Турции сообщил о сближении позиций РФ и Украины, ожидает обсуждения более сложных тем главами МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что на переговорах делегаций России и Украины удалось достичь сближения позиций по некоторым вопросам, более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ И Украины.

"На украинско-российских переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций", - сказал Чавушоглу, слова которого цитируют турецкие СМИ.

"Более сложные темы повестки переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ", - считает он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершили переговоры представителей России и Украины.

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