Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, РФ не возражает против ее членства в ЕС - Мединский

Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не возражает против ее вхождения в Евросоюз, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле во вторник.

"Со своей стороны, Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - отметил он.

Планируемые договоренности, по словам Мединского, предполагают обозначение обязанностей государств-гарантов, "поскольку Украина становится нейтральным внеблоковым государством".