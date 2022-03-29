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СНГ 29.03.2022 17:18

Киев на переговорах предложил придать Украине постоянный нейтральный статус под международные гарантии

Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

"Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса", - сказал Мединский.

"Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. И эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем", - сказал Мединский.

Он добавил, что "это возможно только путем переговоров в результате дипломатии и так далее". "Это, конечно, не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал помощник президента.

Мединский отметил, что гарантии безопасности не распространяются также "на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей, что такое эти отдельные районы, Украина формулирует отдельно - какова площадь этих отдельных районов, РФ - так, как она это понимает".

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