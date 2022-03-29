Киев на переговорах предложил придать Украине постоянный нейтральный статус под международные гарантии

Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
"Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса", - сказал Мединский.
"Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. И эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем", - сказал Мединский.
Он добавил, что "это возможно только путем переговоров в результате дипломатии и так далее". "Это, конечно, не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал помощник президента.
Мединский отметил, что гарантии безопасности не распространяются также "на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей, что такое эти отдельные районы, Украина формулирует отдельно - какова площадь этих отдельных районов, РФ - так, как она это понимает".
Баку намерен подписать мирное соглашение с Ереваном, если Армения готова к серьезным шагам - МИД Азербайджана
Баку ожидает от Еревана ответа на предложения по нормализации отношений - спикер парламента Азербайджана
В Азербайджане по актам о помиловании на свободу вышли 6 тыс. человек
АИКГФ привлек 20 млн манатов от размещения облигаций, спрос превысил предложение в 2 раза
Облигации Finca Azerbaycan приобрели 9 инвесторов
Минфин предложил выкуп евробондов Россия-2022 в рублях по курсу на 31 марта
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Президент Алиев ознакомился с условиями в новых пенитенциарных учреждениях Баку
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика открыл 30-й центр обслуживания в городе Хырдалан.
Микрокредит без комиссии в Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров