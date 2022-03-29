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Дальнее зарубежье 29.03.2022 22:00

Председатель совета директоров UBS не видит будущего для многих международных банков в России

Председатель совета директоров швейцарского банка UBS Group AG Аксель Вебер не видит будущего для многих международных банков в России даже после завершения вооруженного конфликта на Украине.

"Лично я не вижу какого-либо будущего в продолжении бизнеса многих международных банков на территории России, поскольку, если даже будет установлен режим прекращения огня (на Украине - ИФ), Россия позиционировала себя вне международного сообщества и последствия от этого будут долгосрочными", - заявил Вебер в интервью для агентства Bloomberg.

UBS приостановил развитие нового бизнеса в РФ, где подразделение банка насчитывает всего 70 сотрудников. Тем не менее, есть ряд исключений в санкциях для российских клиентов UBS, проживающих в Швейцарии или странах ЕС, добавил Вебер. Он уклонился от ответа на вопрос о том, какой объем денежных средств российских клиентов находится под управлением банка.

Срок полномочий Вебера на посту председателя совета директоров UBS истекает в текущем году. Его заменит бывший президент Morgan Stanley Колм Келлехер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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