Облигации Finca Azerbaycan приобрели 9 инвесторов

Небанковская кредитная организация (НБКО) "Finca Azerbaycan" 29 марта разместила облигации на 3 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

"В ходе аукциона было подано 9 заявок от 9 инвесторов. Общая стоимость заявок по номинальной стоимости составила 3 млн манатов", - подчеркивает БФБ.

По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион - 3 млн манатов.

Эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. за ценную бумагу. Срок обращения бумаг - 24 месяца. Доходность - 12,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал). Дата погашения облигаций - 18 марта 2024 года.

Андеррайтером выступила ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

Как сообщалось ранее, "Finca Azerbaycan" планирует эмиссию облигаций на 6 млн манатов.

Finca Azerbaycan зарегистрирована в ноябре 1999 года и осуществляет операции на рынке ритейла и микрокредитования. Уставный капитал организации равен 3 млн 756,572 тыс. манатов, ее единственным учредителем является "Finca Microfinance Cooperatief U.A." (Нидерланды). Активы НБКО по состоянию на конец 2020 года оцениваются в 26,2 млн манатов, капитал - 15,5 млн манатов. Доналоговая прибыль НБКО по итогам 2020 года составила 734 тыс. манатов.

Х.Насирзаде