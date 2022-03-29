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Финансы 29.03.2022 17:48

АИКГФ привлек 20 млн манатов от размещения облигаций, спрос превысил предложение в 2 раза

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) во вторник разместил облигации на 20 млн манатов, спрос на бумаги составил 40 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявки подали 2 инвестора.

По итогам аукциона был размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 20 млн манатов.

Срок обращения облигаций - 22 года (7920 дней), дата погашения - 4 декабря 2043 года.

Ставка купона - 3% в год, выплата процентов осуществляется раз в 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АИКГФ, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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