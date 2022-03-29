Нидерланды высылают 17 дипломатов РФ по обвинению в шпионаже

Власти Нидерландов высылают 17 российских дипломатов, поскольку в спецслужбах страны полагают, что они занимались шпионской деятельностью, передает во вторник общественное радио Нидерландов. О принятом решении был проинформирован посол России в Нидерландах, которого вызвали в МИД страны, сообщает в свою очередь это ведомство.

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