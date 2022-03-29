Страховщики Азербайджана в январе-феврале увеличили премии на 11%, выплаты - сократили в 2,6 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-феврале 2022 года составили 178 млн 307 тыс. манатов, что на 11,1% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 143 млн 136,3 тыс. манатов (рост на 21,6%) или 80,3% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 51 млн 359,6 тыс. манатов (рост на 41,9%), по страхованию иному, чем жизнь – 91 млн 776,7 тыс. манатов (рост на 12,5%).

По обязательным видам страхования премии в январе-феврале 2022 года составили 35 млн 170,7 тыс. манатов (спад на 17,6%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (62 млн 343,9 тыс. манатов), страхованию на дожитие (46 млн 183,7 тыс. манатов) и ОСАГО (14 млн 282,5 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 68,9% поступлений страховщиков.

За январь-февраль 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 38 млн 936,3 тыс. манатов, что в 2,6 раза меньше показателя января-февраля 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 24 млн 463,3 тыс. манатов (спад в 2,7 раза) или 62,8% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 9 млн 997,4 тыс. манатов (спад в 5,1 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 14 млн 465,8 тыс. манатов (спад на 11,7%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 14 млн 473 тыс. манатов (спад в 2,3 раза).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на ОСАГО (13 млн 230,4 тыс. манатов), дожитие (9 млн 354,3 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (11 млн 208,1 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-феврале 2022 года в 5,4 раза сократились по сравнению с январем-февралем 2021 года.

В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 86,8% всех возмещений по рынку.

На конец февраля в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде