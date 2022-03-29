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ТЭК 29.03.2022 19:22

Хорватская JANAF из-за санкций приостанавливает прокачку нефти сербской NIS, которая входит в "Газпром нефть"

Оператор нефтепроводной системы Хорватии JANAF из-за санкций приостановил прокачку нефти сербской компании NIS, которая входит в "Газпром нефть", сообщается на сайте JANAF.

"Акционерное общество "Адриатический нефтепровод" напрямую не работает на российском рынке, но в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) об ограничительных мерах в отношении действий России на Украине, подпадающих под действие Соглашения о транспортировке нефти, которое JANAF заключил с NIS на период с 1 января по 31 декабря 2022 года, договор не может продолжаться далее с 15 мая 2022 года, пока упомянутые ограничительные меры, как это предусмотрено Регламентом Совета (ЕС) 2022/428, остаются в силе", - говорится в заявлении.

"В соответствии с упомянутым контрактом зарезервированы транспортные мощности JANAF на объем 3,2 млн "плюс-минус" 10% тонн нефти. Учитывая, что в настоящее время невозможно предсказать потенциальную продолжительность и объемы ограничительных мер в будущем, невозможно оценить все последствия рассматриваемой ограничительной меры", - подчеркивается в пресс-релизе.

JANAF эксплуатирует магистральные нефтепроводы страны и часть нефтепровода "Адрия", осуществляет транспортировку нефти из порта и терминала Омишаль (о. Крк) для хорватских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной и Центральной Европе.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Сербия смогут найти решение вопроса о выводе компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) из-под санкций Евросоюза. "Этот вопрос, я убежден, будет решен", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

Подпавшей под блокирующие санкции ЕС "Газпром нефти" принадлежит 56,15% акций NIS, 29,87% акций находится в собственности республики Сербия.

NIS по итогам за 2021 год получила чистую прибыль 21 млрд динаров против убытка в 7,6 млрд динаров в 2020 году, ставшего следствием пандемии коронавируса. Объем инвестиций компании составил 20,2 млрд динаров (по итогам 2020 года - 25,3 млрд динаров).

Общий объем добычи углеводородов NIS в 2021 году составил 1,194 млн тонн нефтяного эквивалента (в 2020 году - 1,259 млн т н.э. и 1,29 млн т н.э. - в 2019 г.). Объем переработки на НПЗ Панчево вырос на 9% - до 3,945 млн тонн нефти, достигнув максимального значения с 2009 года. Рекордные показатели зафиксированы и в сбыте продукции: рост составил 14% - до 4,031 млн тонн нефтепродуктов.

Валютный курс на сегодня - $1 стоит около 107 сербских динаров.

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Тэги: ХОРВАТИЯ, СЕРБИЯ, ТРУБОПРОВОД, САНКЦИИ

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