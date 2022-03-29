Бельгия высылает 21 дипломата РФ

Власти Бельгии высылают 21 российского дипломата в связи с подозрениями в их участии в шпионской деятельности, передает агентство Bloomberg. "Бельгия высылает 21 российского дипломата, обвиняемого в шпионаже", - сообщает агентство.

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