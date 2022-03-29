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Внешняя политика 29.03.2022 18:54

Бельгия высылает 21 дипломата РФ

Власти Бельгии высылают 21 российского дипломата в связи с подозрениями в их участии в шпионской деятельности, передает агентство Bloomberg.

"Бельгия высылает 21 российского дипломата, обвиняемого в шпионаже", - сообщает агентство.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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