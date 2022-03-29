Польша запрещает импорт угля из России

Власти Польши во вторник приняли решение о запрете импорта угля из России, сообщает агентство Bloomberg.
"Во вторник правительство одобрило положения, в соответствии с которыми импорт угля из России на государственном уровне запрещен", - цитирует Bloomberg слова представителя правительства страны Петра Мюллера с пресс-конференции в Варшаве.
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