Польша запрещает импорт угля из России

Власти Польши во вторник приняли решение о запрете импорта угля из России, сообщает агентство Bloomberg. "Во вторник правительство одобрило положения, в соответствии с которыми импорт угля из России на государственном уровне запрещен", - цитирует Bloomberg слова представителя правительства страны Петра Мюллера с пресс-конференции в Варшаве.

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