Счета польского посольства в Москве заблокированы

Россия в качестве ответной меры заблокировала счета посольства Польши в Москве, сообщил во вторник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве", -сказал Андреев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

На прошлой неделе Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве тогда отметил, что Варшава не разрешит России заменить высланных сотрудников дипмиссии. Кроме того, польские власти приняли решение заморозить счета российского посольства в Варшаве. В Москве заявили, что ответят на эти действия польской стороны.

Посол РФ в Варшаве отметил, что в таких условиях "работать можно еще в течение некоторого времени за счет резервов, которые у нас еще остаются, но до бесконечности это продолжаться не может".

"Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольство России в Польше и, неизбежно, посольство Польши в Москве", - заявил Андреев.