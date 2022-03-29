Мединский считает предложения Украины шагом навстречу, позитивным фактом

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассматривает предложения Киева как шаг навстречу.
"Россия сделала два огромных шага к миру. Ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как шаг нам навстречу, как, несомненно, позитивный факт", - сказал Мединский в эфире RT.
Он отметил при этом, что сторонам предстоит пройти еще большой путь. "Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы их рассмотреть, дадим встречные предложения. Они, собственно, у украинцев были с самого начала", - сказал Мединский.
"Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше к компромиссу, то есть, мы не топчемся на месте в ходе переговоров", - добавил глава делегации.
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