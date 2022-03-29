Нефть дешевеет на итогах переговоров в Стамбуле

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились в цене на $3,48 (3,09%) - до $109 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $3,59 (3,39%) - до $102,37 за баррель.

Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для деэскалации" ситуации на Украине.

Нефть дешевеет на фоне "надежд на прогресс в мирных переговорах России и Украины", отметил глава компании Sun Global Investments Михир Кападия.

Ранее аналитики Commerzbank со ссылкой на отраслевые данные и сведения Bloomberg сообщили, что экспорт российской нефти за неделю, завершившуюся 23 марта, составил 3,63 млн баррелей в сутки, упав на 26,4% относительно предыдущей недели.

Также внимание трейдеров направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.