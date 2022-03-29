США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины - Блинкен

Вашингтон готов, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Бурита.
Он добавил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах России с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.
"Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если на Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.
Ранее во вторник участвовавший в российско-украинских переговорах в Стамбуле глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона заявила о намерении сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине. По его словам, Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. Участвовавший во вторник в переговорах советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил журналистам, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме.
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