Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ

Руководитель фракции Справедливая Россия в Думе Астраханской области, депутат Госдумы РФ III-VII созывов, Олег Шеин прокомментировал агентству «Интерфакс-Азербайджан» скандальное заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина о нанесении удара по нефтяной промышленности Азербайджана.

«Вчера на телеканале «Россия-1» мой коллега по партии Михаил Делягин и ведущая Ольга Скабеева обсуждали вопрос о нанесении удара по нефтяной промышленности Азербайджана, в том числе Скабеева заявила: «С этим следует разобраться, но, возможно, сейчас не то время». Азербайджанские СМИ сообщают, что в​ Telegram-канале Делягин объявил опрос, в котором попросил своих подписчиков ответить на следующий вопрос: «Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?». Я заглянул на тг-канал, такого опроса я не увидел, но скажу, что​ любой призыв к ядерным ударам, считаю абсолютно преступным, а призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану не просто безответственными, но​ разрушительными, в первую очередь, для самой Российской Федерации. Я даже не понимаю, как это возможно, и в моей голове с моим советским сознанием это не укладывается», - заявил Шеин.

По его словам, «Азербайджан всегда был​ дружественным для России государством»: «Все владеют русским языком, работает свыше трехсот школ с обучением на русском языке, выходят газеты и телепередачи. Огромный культурный обмен. Любой гражданин России, оказавшийся в Баку, Ленкорани или Гяндже, всегда чувствовал самое доброе и теплое отношение».

Шеин подчеркнул, что, разумеется, у Азербайджана имеются свои национальные интересы, которые не всегда совпадают с российскими, но так бывает у каждого государства без исключения. «Разумные люди всегда ищут с соседями компромиссы и точки сотрудничества. Худой мир лучше доброй ссоры, а между российским и азербайджанским народом после разных драматических поворотов истории был достигнут добрый мир», - отметил он.

По его словам, об экологических последствиях любого военного конфликта на Каспии даже и говорить не надо: «Это удар по самой России, удар по Казахстану, Ирану и Туркменистану и создание враждебного пояса на юге России собственными руками».

​ «Я хочу чтобы жители Азербайджана знали: абсолютное большинство​ людей в России разделяет мои взгляды: мы не империя, а Азербайджан не наша колония. Время империй и колоний закончилось в прошлом тысячелетии. 2022 год на дворе. Очень легко обретать врагов и тяжело дружбу. Мой родной край —​ Астрахань​ —​ стал общим домом для русских, татар, казахов, азербайджанцев, армян, ногайцев и представителей свыше ста национальностей. И таким же общим домом является наша планета Земля. Ей дорожить надо», - добавил Шеин.

Р.Ахмедов