Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ

Руководитель фракции Справедливая Россия в Думе Астраханской области, депутат Госдумы РФ III-VII созывов, Олег Шеин прокомментировал агентству «Интерфакс-Азербайджан» скандальное заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина о нанесении удара по нефтяной промышленности Азербайджана.
«Вчера на телеканале «Россия-1» мой коллега по партии Михаил Делягин и ведущая Ольга Скабеева обсуждали вопрос о нанесении удара по нефтяной промышленности Азербайджана, в том числе Скабеева заявила: «С этим следует разобраться, но, возможно, сейчас не то время». Азербайджанские СМИ сообщают, что в Telegram-канале Делягин объявил опрос, в котором попросил своих подписчиков ответить на следующий вопрос: «Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?». Я заглянул на тг-канал, такого опроса я не увидел, но скажу, что любой призыв к ядерным ударам, считаю абсолютно преступным, а призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану не просто безответственными, но разрушительными, в первую очередь, для самой Российской Федерации. Я даже не понимаю, как это возможно, и в моей голове с моим советским сознанием это не укладывается», - заявил Шеин.
По его словам, «Азербайджан всегда был дружественным для России государством»: «Все владеют русским языком, работает свыше трехсот школ с обучением на русском языке, выходят газеты и телепередачи. Огромный культурный обмен. Любой гражданин России, оказавшийся в Баку, Ленкорани или Гяндже, всегда чувствовал самое доброе и теплое отношение».
Шеин подчеркнул, что, разумеется, у Азербайджана имеются свои национальные интересы, которые не всегда совпадают с российскими, но так бывает у каждого государства без исключения. «Разумные люди всегда ищут с соседями компромиссы и точки сотрудничества. Худой мир лучше доброй ссоры, а между российским и азербайджанским народом после разных драматических поворотов истории был достигнут добрый мир», - отметил он.
По его словам, об экологических последствиях любого военного конфликта на Каспии даже и говорить не надо: «Это удар по самой России, удар по Казахстану, Ирану и Туркменистану и создание враждебного пояса на юге России собственными руками».
«Я хочу чтобы жители Азербайджана знали: абсолютное большинство людей в России разделяет мои взгляды: мы не империя, а Азербайджан не наша колония. Время империй и колоний закончилось в прошлом тысячелетии. 2022 год на дворе. Очень легко обретать врагов и тяжело дружбу. Мой родной край — Астрахань — стал общим домом для русских, татар, казахов, азербайджанцев, армян, ногайцев и представителей свыше ста национальностей. И таким же общим домом является наша планета Земля. Ей дорожить надо», - добавил Шеин.
Р.Ахмедов
Путин и Макрон обсудили тему Украины, поставки газа из России в ЕС
Русская община Азербайджана призвала Россию содействовать скорейшему выводу армянских НВФ из Карабаха
Нефть дешевеет на итогах переговоров в Стамбуле
Строительство основной части Транскаспийского интерконнектора потребует $400 млн - Trans Caspian Resources
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Президент Алиев ознакомился с условиями в новых пенитенциарных учреждениях Баку
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Мединский считает предложения Украины шагом навстречу, позитивным фактом
Американская Ball закрывает бизнес в РФ, планирует его продажу
Нидерланды высылают 17 дипломатов РФ по обвинению в шпионаже
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика открыл 30-й центр обслуживания в городе Хырдалан.
Микрокредит без комиссии в Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам