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Внешняя политика 29.03.2022 21:01

Путин и Макрон обсудили тему Украины, поставки газа из России в ЕС

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС".

Условлено о продолжении контактов, сообщает пресс-служба.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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