Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8675 RUR   0.0177 GBR   2.2256 TRY   0.1147

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 105.96 -7.94 Brent 112.48 -8.17

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 29.03.2022 21:40

Лидеры Британии, США, ФРГ обсудили общие действия по сокращению зависимости от энергоресурсов РФ - Даунинг-стрит

Необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ стала одной из тем телефонных переговоров во вторник премьера Британии Бориса Джонсона с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и над снижением зависимости от российских углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению, Джонсон подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.

Участники переговоров согласились продолжить поддержку Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, США, ФРГ, ЭНЕРГЕТИКА, ЗАВИСИМОСТЬ


Похожие новости


Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию с Украиной и усилия по установлению диалога с РФ - госдеп Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США Переброшенные в Англию стратегические бомбардировщики ВВС США совершили первые полеты над Европой Заявление Пентагона по инциденту с британским кораблем в Черном море является попыткой отрицать очевидное - Минобороны РФ Мнучин ожидает подписания в 2020 году торгового соглашения США с Великобританией Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az