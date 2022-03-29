Лидеры Британии, США, ФРГ обсудили общие действия по сокращению зависимости от энергоресурсов РФ - Даунинг-стрит

Необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ стала одной из тем телефонных переговоров во вторник премьера Британии Бориса Джонсона с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии, говорится в заявлении Даунинг-стрит.
"Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и над снижением зависимости от российских углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.
Согласно заявлению, Джонсон подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.
Участники переговоров согласились продолжить поддержку Украины.
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