Лидеры Британии, США, ФРГ обсудили общие действия по сокращению зависимости от энергоресурсов РФ - Даунинг-стрит

Необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ стала одной из тем телефонных переговоров во вторник премьера Британии Бориса Джонсона с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и над снижением зависимости от российских углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению, Джонсон подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.

Участники переговоров согласились продолжить поддержку Украины.