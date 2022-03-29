Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8675 RUR   0.0177 GBR   2.2256 TRY   0.1147

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 105.96 -7.94 Brent 112.48 -8.17

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 29.03.2022 22:10

Байден заявил, что США продолжат поставки Украине оборонной помощи

Президент США Джо Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях на Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты.

"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, каковы их (России - ИФ) действия", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ.

При этом он напомнил о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины.

"Мы выясним, что они (Россия - ИФ) делают, но тем временем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит", - отметил Байден.

Ранее во вторник заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

При этом глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что военная деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Байден в беседе с Тихановской поддержал белорусский народ в защите прав человека США и их партнеры продолжат предоставление Украине военной помощи, в том числе средств ПВО - Байден Байден примет участие в саммитах НАТО, G7 и ЕС, нанесет визит в Польшу для обсуждения украинского вопроса - Белый дом Вашингтон готов работать с Баку для обеспечения региональной безопасности и экономического развития - Байден США и далее будут оказывать давление на РФ - Байден Байден объяснил рост цен в США действиями России

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az