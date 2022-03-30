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Дальнее зарубежье 30.03.2022 11:17

Госсекретарь США заявил о влиянии спецоперации России на Украине на поставки продовольствия и цены на энергоносители в мире

Ситуация вокруг Украины влияет на поставки продовольствия и цены на энергоносители по всему миру, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Medi 1.

"Мы видим влияние по всему миру. Сейчас у нас есть проблемы с поставками продовольствия из-за этой российской агрессии на Украине...", - заявил Блинкен.

"Цены на энергоносители - еще одна проблема", - отметил он.

Госсекретарь США добавил, что Европа сейчас очень сосредоточена на идее диверсификации источников энергии.

"Россия сейчас, к сожалению, использует их в качестве инструмента политики", - считает Блинкен.

Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что реальные причины грозящего миру продовольственного кризиса - антироссийские санкции.

"Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах", - сказал Небензя.

"Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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