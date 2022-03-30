В Белом доме обозначили деэскалацию на Украине и приверженность РФ к дипломатии условием для переговоров Байдена и Путина

Условием для проведения переговоров президента США Джо Байден и президента РФ Владимира Путина является деэскалация ситуации на Украине и стремление России к дипломатии, заявила во вторник директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Мы ясно указали, президент Байден ясно указал на необходимость ощутимой разрядки со стороны России и четкой, истинной приверженности дипломатии до того, как президент провел бы разговор такого рода", - сказала Бедингфилд на брифинге.
Накануне Байден заявил, что возможность его встречи с президентом РФ в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Владимир Путин.
"Это зависит от того, о чем он (Путин - ИФ) захочет говорить", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским лидером.
При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведет ли эта встреча к завершению военных действий РФ на Украине.
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