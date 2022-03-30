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Дальнее зарубежье 30.03.2022 11:26

Kinross подтвердил, что планирует выйти из активов в РФ, ведет переговоры с потенциальным покупателем

Канадский золотодобытчик Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из российских активов.

Как сообщил Kinross, компания получила несколько предложений и на данный момент ведет эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса в России.

Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение правительства, напоминает Kinross.

В соответствии с соглашением с потенциальным покупателем и для поддержания активов в рабочем состоянии на время переходного периода российские дочерние предприятия Kinross продолжают деятельность в штатном режиме. Но Kinross не будет получать от этого экономической выгоды, добавляет компания.

Накануне источники "Интерфакса" сообщали, что Kinross привлек инвестбанки для поиска покупателя на российские активы.

Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в РФ. Владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США.

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