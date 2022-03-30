Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое ж/д сообщение с Россией

Финляндия со среды возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией.
"Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "РЖД". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского ж/д оператора VR Group).
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